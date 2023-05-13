تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم السبت، ليتوالى التراجع بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضا للمرة الثانية اليوم بقيمة 10 جنيهات ليسجل سعر الجرام نحو 2400 جنيه، مقابل 2410 جنيهات خلال الساعات الأولى من اليوم، بعدما سجل أمس 2480 جنيها، ليخسر 80 جنيها خلال أقل من 24 ساعة، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2743 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2400 جنيه، وعيار 18 بسعر 2057 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و200 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2013 دولارًا أمريكيًا للأوقية.