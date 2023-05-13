أسعار الذهب تنخفض 30 جنيها في مستهل التعاملات.. عيار 21 بقى بكام؟

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، لتستمر في الانخفاض حتى بداية التعاملات الصباحية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21، نحو 2420 جنيهًا للجرام، مقابل 2450 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2766 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2420 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و360 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2013 دولارًا أمريكيًا للأوقية.