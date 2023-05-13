تراجع أسعار الذهب 170 جنيها في أقل من يومين

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، انخفاضًا كبيرًا، خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت انخفاضات الذهب منذ أمس وحتى الآن خسائر تجاوزت الـ100 جنيه في الجرام بقيمة 170 جنيهًا، وفق بورصات وأسعار تداول الذهب وشركة جولد بيليون لتداول الذهب.

الذهب عيار 21 يخسر 170 جنيهًا منذ أمس

وبلغت خسائر الذهب 170 جنيهًا منذ أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2410 جنيهات مقارنة بـ2580 جنيهًا للجرام في تعاملات أمس.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2766 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2410 جنيهات، وعيار 18 بسعر 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و360 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 2013 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

وبدأت أسعار الذهب في الانخفاض، بعد إعلان الحكومة إعفاء واردات مصر من المعدن الأصفر جمركيًا، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة فقط.

وقرر مجلس الوزراء إعفاء واردات المصريين من الذهب جمركيًا، ولم يحدد القرار الكميات المسموح دخولها مصر مع المصريين بالخارج سواء من المشغولات الذهبية أو من السبائك.