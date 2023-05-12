تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة على مدار اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الذهب في مصر تراجعت ثلاثة مرات على مدار اليوم، حيث انخفضت صباحاً بنحو 60 جنيها ثم هبطت خلال تعاملات اليوم بقيمة 20 جنيها، وانخفضت الأسعار مره أخرى بنحو 20 جنيها ويرجع سبب ذلك إلى تراجع القوة الشرائية الفترة الحالية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح المغربي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا يسجل الآن 2450 جنيها، فيما يبلغ سعر عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2800 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 2100 جنيه للشراء فيما يبلغ سعر عيار 14 اليوم 1633 جنيها سعر جرام الذهب 12 يبلغ 1400 جنيه.

وأكد عمرو المغربي أن سعر الجنيه الذهب تراجع اليوم ثلاثة مرات حتى وصل سعره الان داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 19600 جنيها والأونصة تسجل 87080 جنيها.