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جومانا مراد تكشف سبب رفضها دور البطولة المطلقة في موسم دراما رمضان

كتب:

بسمة شطا
01:51 م | السبت 13 مايو 2023
جومانا مراد

جومانا مراد

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن سبب رفضها دور البطولة المطلقة في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت جومانا مراد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اتعرض علي خوض تجربة البطولة المطلقة هذا العام، مع فريق عمل مميز، لكني رفضت المشروع لأن الورق لم يعجبني».

جومانا مراد ترفض البطولة المطلقة

وتابعت: «هذه مسؤولية كبيرة لأن العمل سيحمل اسمك، فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية، لذلك فكان الأفضل بالنسبة لي أن أشارك بشخصية مميزة وسط فريق عمل مميز أفضل بكثير من تقديم بطولة مطلقة بعمل لن يكون مميزا».

جومانا مراد في مسلسل عملة نادرة

وكشفت جومانا مراد، عن أنها اختارت الأعمال التي قدمتها في رمضان 2023، ومنها مسلسل عملة نادرة الذي شاركت فيه بجانب نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبورية وفريدة سيف النصر، من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

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بقلم بسمة شطا