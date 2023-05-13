جومانا مراد عن مشهد وفاة زوجها في مسلسل عملة نادرة: «والدتي كلمتني منهارة»

حققت الفنانة جومانا مراد خلال السباق الرمضاني نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية دميانة التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشهد تلقي خبر وفاة زوجها.

جومانا مراد تكشف كواليس مشهد وفاة زوجها بمسلسل عملة نادرة

وعن هذا المشهد قالت الفنانة جومانا مراد بأنها تلقت الكثير من ردود الأفعال عليه، وكان أهمها من أسرتها، إذ قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كانت أولهم والدتي التي وجدتها تهاتفني يومها وهي متأثرة وتبكي بشدة ،وهو الأمر الذي أشعرني بخضة كبيرة لأنني لم أكن أعرف أن السبب هو مشاهدتها للحلقة.

وتابعت جومانا مراد: «وهناك أيضا حماتي التي اتصلت بي وهي منهارة لأنها شخصية عاطفية بشكل كبير ووجدتها متأثرة بسبب المشهد والحقيقة أنني كنت لمست نجاحه من لحظة تنفيذه في اللوكيشن لأنني عندما قدمته حينها أخبروني بأن فريق العمل والمجاميع كانوا يصفقون لي بشدة، وأنا لم أسمع كل هذا بسبب توحدى مع الشخصية».

وأضافت أنه مع أول عرض له كانت تتواجد مع عدد من فريق العمل، ومنهم المخرج ماندو العدل الذي ساعدها بشكل كبير في طمأنتها وأخبرها بأنه مشهد هائل.