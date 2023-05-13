مونيكا بيلوتشي تتعاون مع تيم بيرتون في الجزء الثاني من «Beetlejuice»

تتعاون النجمة مونيكا بيلوتشي، مع المخرج تيم بيرتون، في جزء جديد من الفيلم الكلاسيكي «Beetlejuice» الذي تم إنتاجه عام 1988، ومن المتوقع أن يعيد مايكل كيتون أداء دوره الذي قدمه ضمن الجزء الأول في الجزء الجديد الذي تم تحديد تاريخ 6 سبتمبر 2024 لطرحه في دور العرض السينمائي.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن حبكة الجزء الجديد من الفيلم، ولكن من المتوقع أن تجسد مونيكا بيلوتشي دور زوجة «بيتلجوس»، كما تشارك الممثلة الشابة جينا أورتيجا في الفيلم باعتبارها ابنة «ليديا دييتز» أحد الشخصيات الرئيسية في الجزء الأول والتي قامت بدورها وينونا رايدر، والتي تعيد أيضا تقديم دورها في الفيلم هي وكاثرين أوهارا، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

تفاصيل الجزء الثاني «Beetlejuice»

وكشف أحد المصادر داخل فريق عمل الفيلم أن جاستن ثيرو البالغ من العمر 20 عاما، سينضم إلى الممثلين جدد في فريق التمثيل مونيكا بيلوتشي وجينا أورتيجا إلى جانب ويليام دافو، الذي من المتوقع أن يلعب دور ضابط إنفاذ القانون بعد الوفاة.

تدور أحداث فيلم «Beetlejuice» حول زوجان يتعرضا لحادث سيارة ولكن بعد عودتهما لمنزلها يكتشفا أنهما شبحان، وعندما يسكن منزلهما زوجين جدد يستعينان بشبح يعمل كطارد للبشر حتى يستطيع التخلص منهما، وبدأ إنتاج الجزء الثاني من فيلم «Beetlejuice» خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم تصويره في لندن.