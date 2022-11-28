جينا أورتيجا: لم أطلب نصائح من كرستينا ريتشي لأداء «Wednesday»

ردود أفعال إيجابية حققها مسلسل الرعب الكوميدي «Wednesday»، بعد أيام من بداية عرضه على منصة «نتفليكس»، بمشاركة مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم كاثرين زيتا جونز، جينا أورتيجا، كرستينا ريتشي ولويس جوزمان، ويستند المسلسل إلى الرسوم الكرتونية لرسام الكاريكاتير الأمريكي تشارلز أدامز، والتي جرى تقديمها بعد ذلك في مجموعة من الأفلام منها «The Addams Family» إنتاج عام 1991.

ويتطرق مسلسل «Wednesday» إلى شخصية الابنة «وينزداي أدامز» وتجسدها جينا أورتيجا، وهي نفس الشخصية التي قدمتها كرستينا ريتشي في فيلم «The Addams Family» بجزأيه عام 1991 و1993، والتي تعود للمشاركة في المسلسل ولكن بشخصية مختلفة تدعى «مارلين ثورنهيل».

جينا أورتيجا: لم أرغب في تقديم نفس أداء كرستينا ريتشي

وكشفت جينا أورتيجا أن هناك عددا من المشاهد التي جمعتها بـ كرستينا ريتشي التي قدمت شخصية «وينزداي أدامز» في طفولتها، ولكنها قالت إنها لم تطلب أي نصيحة عن تجسيد الشخصية، موضحة: «لم أرغب في تقديم نفس الشيء الذي قدمته منذ 30 عاما، أولاً من أجل مصلحتي الخاصة، ثانيا لم أرغب في أن أكون مثلها فيما يتعلق بالأداء».

وأكدت «أورتيجا» أن المسلسل مختلف تمامًا عن أفلام التسعينيات التي أخرجها باري سونينفيلد، «المسلسل أشخاص لديهمم قوى خارقة ومنبوذون أشباح شريرة وبالتالي فهما شخصيتان مختلفتان تمامًا»، وشددت على أنها المرة الأولى التي تقدم شخصية تم تقديمها على الشاشة من قبل، موضحة: «لم ألعب أبدا أي شخصية تم تقديمها من قبل لذلك أعتقد أن هذا كان شيئًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي، وفي المسلسل يتم التركيز بشكل كبير على (وينزداي) وهو أيضا لم يحدث من قبل في الأعمال السابقة وبالتالي سيكون هناك مزيد من العمق فيالشخصية لم نراه من قبل».