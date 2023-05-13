الحوار الوطني: انطلاق أولى جلسات المحور السياسي غدا

أعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، غدًا الأحد، بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

المحور السياسي بالحوار الوطني

وأوضحت إدارة الحوار، أن الجلسات النقاشية تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

جلسات الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن خلال اجتماعه الـ24 الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، لجلسات الحوار الوطني، وانطلاق الجلسات النقاشية بالمحور السياسي غدا الأحد، على أن تعقد الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، وتجرى جلسات المحور المجتمعي الخميس القادم، وأكد المجلس على أن الجلسات تعقد بالتوازي.