لجان المتابعة ترصد حالات ترك عمل وغياب بوحدتين صحيتين في بني سويف

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتحقيق مع عدد من المخالفات الإدارية وأوجه القصور التي رصدتها لجان المتابعة، وتضمنت وجود حالات غياب وترك العمل في حدتين صحيتين، والتحقيق وتحديد المسؤولية في ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحاً بعد المواعيد المقررة، مع سرعة توفير بعض النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة

استمرار لجان المتابعة والحملات التفتيشية

كما وجه محافظ بني سويف باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

واستعرض محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الصحية بمركزي ناصر وبني سويف شرق النيل بوحدتي جزيرة أبو صالح والعلالمة الصحيتين، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذلك أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

مخالفات وأوجه قصور بوحدتي «أبو صالح» و«العلالمة» الصحيتين

وتبين من التقرير رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في منظومة العمل بالوحدتين فيما يتعلق بحالات ترك عمل وغياب، وترك سجل الحضور والانصراف بوحدة جزيرة أبو صالح مفتوحًا لما بعد مواعيد الحضور الرسمية، بجانب عدم نوافر بعض الأدوية والمستلزمات بهما، والحاجة إلى صيانة أعمال السباكة والكهرباء بوحدة العلالمة، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.