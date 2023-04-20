وكيل «صحة بني سويف» يجري جولة بمستشفى الفشن المركزي 

أجري الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، جولة بمستشفى الفشن المركزي، في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وذلك بحضور الدكتور حنا جمال مدير المستشفى، والدكتور هاني عبد النبي مدير إدارة الفشن الصحية وعدد من مديري إدارات المستشفيات والرعايا الأساسية والجودة ومكافحة العدوى والصيدلة والتمريض والصيانة والتخطيط.

تفقد الأقسام المختلفة داخل مستشفى الفشن المركزي

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي قسم الاستقبال والطواري وذلك للتأكد من تواجد أطقم النوبتجية والتأكيد على ضرورة توافر المستلزمات والأدوية والأمصال داخل جميع أقسام المستشفي، والمرور علي قسم الأشعة والتأكد من سلامة الأجهزة، والمرور على بنك الدم للتأكد من توافر الفصائل المختلفة من أكياس الدم تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

التأكد من تقديم الخدمة الطبية بكفاءة

وواصل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي قسم العناية المركزة وقسم الكلي والداخلي للتأكد من تقديم الخدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لسير العمل، والمرور علي قسم الحضانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة وتوافر المستلزمات والأدوية الكافية.

استعدادات عيد الفطر المبارك في بني سويف

وكشف وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف عن استعداد المديرية لعيد الفطر المبارك بخطة طوارئ تتضمن تواجد النوبتجيات والأطقم الطبية طوال أيام العيد في المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأرصدة الكافية من الأدوية، ونشر سيارات الإسعاف بالشوارع والميادين الرئيسية والمحاورة للحدائق.