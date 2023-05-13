مصرع شخصين أسفل عجلات قطار في طهطا بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد، في مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخصين صدمهما قطار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا بالحادث، وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن الشخصين هما «خلف ع ا خ»، البالغ من العمر 20 عامًا، و«محمد ع ح»، البالغ من العمر 36 عامًا.

وكشفت تحريات المباحث أنه أثناء عبور الشخصين مزلقان السكة الحديد أثناء غلقه، صدمهما قطار، ما أدى لإصابتهما التي أودت بحياتهما في الحال.

نقل الجثتين للمستشفى

ونقلت سيارتا إسعاف الجثتين إلى المستشفى العام بطهطا، وتم إخطار ذويهما لاستلام جثتيهما بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى الجهات المختصة التحقيق في الحادث.