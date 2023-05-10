مصرع شخص وإصابة 14 في حادث تصادم على طريق القاهرة الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة مركز شرطة طامية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى أجرة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 14

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتبين تصادم السيارتين على طريق القاهرة/ الفيوم قرب مدخل طامية أمام قرية حنس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة لمشرحة التأمين الصحي

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.