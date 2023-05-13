«جنايات كفر الشيخ» تقضي بالإعدام لقاتلة زوجها بمعاونة «نقاش»

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، بالإعدام لربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة «نقاش» عمدًا مع سبق الإصرار، بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية.

إحالة أوراق المتهمين للمفتي

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ قد قرّرت في وقت سابق وبإجماع آرائها، بإحالة أوراق الزوجة والنقاش إلى فضيلة مفتي الديار لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة اليوم في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

قتل الزوج مع سبق الإصرار

وكانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ أحالت نقاشاً يًقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما عما أُسند إليهما بقتل زوج المتهمة الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، في 30 أبريل 2022، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.