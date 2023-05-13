عرض «فضل ونعمة» في آخر أيام مهرجان جمعية الفيلم

يواصل مهرجان جمعية الفيلم، فعاليات اليوم الأخير من دورته الـ 49، حيث يعرض فيلم فضل ونعمة للمخرج رامي إمام، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويلي عرض الفيلم مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور عدد من صناعه.

وتدير الناقدة ناهد صلاح ندوة فيلم فضل ونعمة بعد عرض الفيلم مباشرة، ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم، بحضور مدير التصوير أحمد زيتون، المؤلف الموسيقي تامر كروان، بالإضافة إلى مصمم الأفيشات آدم عبد الغفار.

تفاصيل فيلم فضل ونعمة

يجمع فيلم فضل ونعمة في بطولته كل من ماجد الكدواني وهند صبري، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميدي من بينهم محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، طه دسوقي وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وحقق الفيلم إيرادات عند عرضه وصلت لـ 16.9 مليون جنيه.

وجاء الفيلم ضمن قائمة تضم 8 أفلام تم عرضها على مدار أيام المهرجان من بينها: «الجريمة» إخراج شريف عرفة، «من أجل زيكو» إخراج بيتر ميمي، «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، و«العنكبوت» إخراج أحمد نادر جلال.