بطل «من أجل زيكو»: فخور بالنجاح والمشاركة في جمعية الفيلم

نظم مهرجان جمعية الفيلم في دورته 49، عرض خاص لفيلم «من أجل زيكو»، وشهد عرض الفيلم حضور الطفل يوسف صلاح برفقة أسرته.

المهرجان انطلق السبت بالأوبرا

وعقب عرض الفيلم، تم تنظيم ندوة بحضور الناقد زين خيري، وبطل الفيلم الطفل يوسف صلاح، التي دارت تفاصيلها عن كواليس وتصوير الفيلم الذي قام ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي وإخراج بيتر ميمي.

وأعرب الطفل يوسف، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم الذي عرض العام الماضي، مؤكدا أنه استفاد الكثير من التعامل مع منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم، حول أب وأم يحاولان الوصول بابنهما إلى الشهرة، خاصة أنه يمتلك موهبة الغناء، وتجسد منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

المهرجان انطلق السبت في مركز الإبداع الفني بالأوبرا، ومن المقرر ان يستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

حسين فهمي ضيف شرف المهرجان

يذكر أن الفنان حسين فهمي، ضيف شرف المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، شاركا في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، مع مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.