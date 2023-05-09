عرض «العنكبوت» ضمن جمعية الفيلم في سينما الهناجر غدا

يعرض فيلم «العنكبوت» بقاعة سينما الهناجر، غدا، بحضور صناعه، ضمن فعاليات الدورة الـ49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع.

فيلم العنكبوت

«العنكبوت» بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي

المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية، ونقابة المهن السينمائية، والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يحكم فيه، نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

ويخار أعضاء الجمعية، الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية، على أكثر من 7 أفلام جيدة، عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.