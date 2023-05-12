عرض «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم في مهرجان جمعية الفيلم اليوم

يعرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، فيلم «تسليم أهالي» بمركز الإبداع، بحضور صناعه ومنهم مؤلف الموسيقى التصويرية مادي، المونتير محمد عبد المنعم، مدير التصوير جلال الذكي، المؤلف شريف نجيب، ويدير الندوة الناقدة صفاء الليثي.

معلومات عن فيلم تسليم أهالي

تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان.

التصويت في جمعية الفيلم للسينما

ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.