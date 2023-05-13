وزير التنمية المحلية يوجه بحملات على المحلات والأسواق بالمحافظات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لأشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

توفير السلع

و تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ في الرقابة علي الأسواق وتوافر السلع بأسعار مخفضة وعدم استغلال المواطنين لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي محافظة الدقهلية تم تحرير 90 محضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، وهى عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش و تجميع بطاقات وعدم إعلان عن الاسعارو سلع بدون فواتير وغش تجارى .

اتخاذ اجراءات ضد المخالفين

وفي محافظة دمياط تم تحرير 49 محضر للمخالفين منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلي ، والتحفظ على عبوات السكر بقص وزن و اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفى محافظة كفر الشيخ، تم ضبط 20 طن دقيق مدعم وتم التحفظ على المضبوطات، و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتبين أن الكمية المضبوطة 10 طن دقيق مدعم، و10 طن دقيق أبيض، و2 طن و500 كيلو نخالة، بمخزن يقوم بإعادة التدوير، وتعبئة شكائر الدقيق.