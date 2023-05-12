حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. استمرار الموجة 21 لإزالة التعديات

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً السبت الماضي حول تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر من 29 أبريل الماضي حتى 14 يوليو المقبل، وأسفرت حتى الآن عن استرداد 978175 ألف متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1706 ألف فدان.

جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 إلى 12مايو الجاري، في التقرير التالي الذي نشرته وزارة التنمية المحلية.

الأحد 7 مايو

انتقال وزارة التنمية المحلية للعمل من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة انتظام سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت ومتابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.

الإثنين 8 مايو

وزارة التنمية المحلية تتابع مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024، والتعاون في العديد من البرامج التنموية وتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر والتنسيق في العديد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة لدعم جهود مصر في ملف التنمية الحضرية المستدامة.

الثلاثاء 9 مايو

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة واستمرار المتابعة وشن الحملات الدورية على المواقف ومحطات الوقود للتصدي لأي محاولة مخالفة لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأربعاء 10 مايو

برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ 700 مشروع بقروض 200 مليون جنيه، لتوفير 9.3 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، بإجمالي مشروعات بلغ أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1,6 مليون فرصة عمل.

الخميس11 مايو

مواصلة خطة التدريب للعاملين بالمحليات من خلال مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية وبينها دورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد 6 محافظات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات.