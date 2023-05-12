«التنمية المحلية» تتابع إزالة التعديات والبناء المخالف في 4 محافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية جهود الوحدات المحلية بمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والدقهلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

إزالة التعديات في أسيوط

في أسيوط أسفرت الموجة الـ21 عن إزالة 341 حالة تعد على مساحة 28 ألف و784 متر مربع مبان و1484 فدانا و17 قيراط زراعة على أراض أملاك دولة و31 حالة تعدي مباني بمساحة 3710 أمتار و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراض زراعية خاصة، مع توجيه جميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات.

إزالة التعديات في المنيا

في المنيا، أسفرت حملات إزالة تعديات الأراضي الزراعية عن إزالة 19 حالة تعد والتشديد على عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية.

وتابع اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة أعمال تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات في الدقهلية

في الدقهلية قامت الحملات بتنفيذ 222 قرار إزالة منها عدد 108 تعديات بالبناء على مساحة 3718 مترا مربعا وعدد 108 قرارات إزالة تعد بالزراعة على مساحة 5 أسهم و19 قيراطا و25 فدانا وعدد 6 تعديات على الرقعة الزراعية بمساحة 2002 متر مربع بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

إزالة التعديات في بني سويف

في بني سويف أسفرت الحملات منذ نهاية أبريل الماضي عن إزالة 226 حالة تعد منها 166حالة بناء و60 حالة زراعة ويتم تنفيذ الموجة الحالية على 3 مراحل متتالية للإزالة.