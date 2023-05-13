حبس عاطل بتهمة حيازة حشيش بـ250 ألف جنيه في الإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش على نشاط واسع، بعد ضبطه بكمية من المخدر.

وناقشت جهات التحقيق في نيابة أول الإسماعيلية المتهم فيما ضُبط بحوزته من مواد مخدرة، وتحريات ضباط المباحث الجنائية عن نشاطه بدائرة قسم أول وتوزيعه للمخدرات علب صغار التجار.

القبض على المتهم

ورصد ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد، خلال تردده الفترة الماضية علي دائرة القسم وبيع المواد المخدرة.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإعداد خطة لمتابعة تحركات المتهم واستدراجه وضبطه بالمواد المخدرة التي يعمل علي ترويجها.

واستهدفت مأمورية مكبرة شارك فيها النقباء أحمد البيومي وأحمد يحيى ومهند فرغل معاونو مباحث قسم أول المتهم حال استقلاله سيارة ربع نقل بدائرة القسم، وضبطت بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه تقريباً، وتخفظت الشرطة علي المتهم والمواد المضبوطة.