حوادث اليوم.. ضبط شخص هارب من 256 سنة سجن وآخر بحوزته 2.5 كيلو حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض على عشرات المتهمين في العديد من الجرائم بمختلف أنواعها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية من خلال البيانات الرسمية.

القبض على شخص بحوزته 2.5 كيلو حشيش بحلوان

في حلوان، تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة، وكان بحوزة المتهم كميات من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 2,500 كيلو جرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

القبض على رجل أعمال هارب من 256 سنة سجن

وفي منطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد رجال الأعمال «صاحب شركة مقاولات»، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 178 حكم حبس، وذلك بإجمالي مدة حبس وصلت إلى عدد 256 سنة و5 شهور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

عصابة سرقة السيارات في الإسماعيلية

وفي «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، استطاعت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية سابقة، متهمين بسرقة محتوايات السيارات، واعترفا الشخصين بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما.