ضبط مسجل خطر بـ4 كيلو حشيش في التجمع الأول

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، واتخذت الإجراءات القانونية.