حوادث 24 ساعة.. ضبط حشيش بالمنوفية وعصابة تتاجر بالأسلحة في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية عن نجاح الأجهزة الأمنية المختلفة في كشف ملابسات العشرات من القضايا والجرائم على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

عصابة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرقية

في محافظة الشرقية، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على عدد 4 أشخاص لأحد منهم معلومات جنائية سابقة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، إلى جانب إدارة ورشة لإصلاح وتعديل مختلف الأسلحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

استغلال الأطفال في أعمال التسول في الشيخ زايد

وفي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في كل من أعمال التسول واستجداء المارة، وأثناء القبض على المتهمين كان بحوزتهم 3 أطفال، واعترف المتهمين بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

3.5 كيلو حشيش بحوزة شخصين في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بكمية يصل وزنها إلى 3.5 كيلو جرام، تُقدر قيمتهم المالية بـ 250 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.