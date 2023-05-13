تخريج دفعة ثانية من طلاب التعليم المدمج ضمن برنامج العلوم العربية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة الثانية من طلاب مركز التعليم المدمج الملتحقين ببرنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بكلية دار العلوم بالشراكة مع جامعة المنيا، وذلك للعام الدراسي الجاري.

تخرج 140 طالبا

وهنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، خريجين برنامج العلوم العربية والإسلامية وعددهم 140 طالب، على تفوقهم ووصولهم إلى يوم الحصاد الذي طالما انتظروه منذ إلتحاقهم بالجامعة، مؤكداً على مدى تميز واجتهاد طلاب التعليم المدمج وحرصهم على مواصلة العلم وتخطي كافة الصعاب للوصول إلى أهدافهم وتحقيق النجاح، متمنياً لهم دوام التوفيق فى حياتهم العلمية والعملية.

ومن جانبه أعرب الدكتور خالد عمران، عن سعادته بحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب التعليم المدمج الدارسين ببرنامج العلوم العربية والإسلامية بالشراكة مع جامعة المنيا، موضحاً أن هذا البرنامج يهدف إلى إتقان الدارسين للغة العربية، وترسيخ المفاهيم الصحيحة لديهم عن الدراسات الإسلامية، وتمكينهم من أساليب تحقيق التراث، متمنياً لجميع الخريجين التوفيق والسداد في مجال عملهم.

ندوة عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وفي سياق آخر، نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الألسن بجامعة سوهاج ندوة تعريفية عن اللغات الأجنبية والتحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور صبري توفيق القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور بهاء الدين محمّد مزيد أستاذ اللغويّات والترجمة ووكيل الكليّة للدراسات العليا والبحث العلمي

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن تنظيم الندوة جاء في إطار التوسع وانتشار مفهوم التحول الرقمي ، الذي يمكن اعتباره ظاهرة ناتجة عن مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة، التي تسهم في صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، وإتقان اللغات الأجنبية هو مدخل للتحول الرقمي، وفي ظل اتجاه دول العالم إلى الرقمنة وجب علينا التوعية والتعريف بمفهومه ودعوة منسوبي الجامعة للالتحاق بركابه.