محافظ بورسعيد: المسؤول لا يتولى منصبا إلا إذا كان مؤهلا علميا وعمليا

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشباب بالحوار المجتمعي وعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي؛ بشأن وجود فساد في بعض الأجهزة التنفيذية، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون في الدولة المصرية.

وأوضح «الغضبان»، أن المسؤول لا يتولى منصبًا الإ إذا كان مؤهلًا له علميًا وعمليًا، مشيرًا إلى أنه موجود في بورسعيد منذ عام 2011 ويعرف طبيعة أهاليها، معربا عن استياءه من التنديد بأي تطوير يحدث، مطالبًا المعترضين بالنزول والمشاركة في التغيير للأفضل بدلًا من الكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي التي يشاهدها العالم، وخاصة قوى الشر من قنوات الجماعات الإرهابية والتي تستهدف بورسعيد بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عقده مع الشباب للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم بحضور المهندس عمرو عثمان، وعدد من التنفيذيين وممثلي الأحزاب والشعبيين بالمحافظة.

وطالب الشباب بتوفير وحدات إسكان ووظائف لهم، وتكثيف حملات مرورية في الشوارع؛ بعد انتشار حوادث السير بالشوارع ذات المساحة المحدودة.

بورسعيد تملك ثلث أرض المتحف

وعن أرض المتحف أكد أن المتحف القديم أنشيء في الثمانينات من القرن الماضي علي مساحة 11 ألف متر المطلة على قناة السويس، ومحافظة بورسعيد لها الثلث، والباقي يتبع هيئة قناة السويس، وتم هدمه لأنه كان آيلًا للسقوط، ورفضت وزارة الآثار إعادة بناءه ووضع آثار فرعونية فيه لعدم وجود مواصفات مناسبة لبنائه منها الضوء والرطوبة واقترحنا عمل متحف مفتوح لكن وزارة الآثار رفضت ايضا لارتفاع الرطوبة، وبالتالي عرض أحد المستثمرين على هيئة قناة السويس إنشاء مشروع استثماري وفوضت المحافظة الجزء الخاص بها بالمتحف لصالح الهيئة للتصرف فيه.

بناء بورسعيد على الطرازين الفرنسي والإنجليزي

وأشار الى أن محافظة بورسعيد جرى إنشاؤها على الطراز الإنجليزي وبورفؤاد على الطراز الفرنسي، وبيوت خشبية مميزة لكن الأهالي هدموا هذا الطراز لبناء أبراج سكنية .

وأكد اهتمام محافظة بورسعيد بإحياء التراث والآثار منها المسجد العباسي والكنيسة والمستشفى الإيطالي وفيلا لويس وسوق عباس.

12 مليون جنيه مرتبات ومعدات النظافة في بورسعيد

وأوضح الغضبان أن بورسعيد بها مصنع لتدوير القمامة بتكلفة 65 ملبون جنيه ساهم في تقليل التلوث، كما انه ينفق شهريا حوالي 12 مليون جنيه مرتبات ومعدات لمنظومة النظافة في بورسعيد.