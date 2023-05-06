محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بديوان عام محافظة بورسعيد، الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير وانتظام امتحانات صفوف النقل بالمحافظة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانوي العام.

استعدادات الامتحانات

واستعرض المحافظ مع وكيل وزارة التعليم، كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل مديرية التعليم بالتعاون مع المحافظة والأحياء، لضمان انتظام سير امتحانات صفوف النقل و توفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات.

الاهتمام بملف تطوير التعليم

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة اللحظية لسير الامتحانات في كافة المداس بنطاق المحافظة، والمرور الدوري على كافة اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات، وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات، وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء و يوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب