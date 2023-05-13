الجامعات تستعد لامتحانات التيرم الثاني بإعلان الجداول وأرقام جلوس الطلاب

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، وفقاًَ لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الانتهاء من اعلان جداول امتحانات التيرم الثاني بالكليات المختلفة، والبدء في إعلان أرقام جلوس الطلاب و اللجان المختلفة بالكليات، منوهين إلى أنَّ هناك التزم تام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم، التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّه جرى الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات في الكليات، وأرقام جلوس الطلاب وأماكن الامتحانات وفقاً للوائح والنظم المعمول بها، منوهاً إلى التزام الكليات بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات للعام الجامعي.

امتحانات الجامعات

ومن جهته، أكّد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات التيرم الثاني، لافتًا إلى أنَّ الكليات انتهت من إعلان جداول امتحانات التيرم وأرقام جلوس الطلاب وأماكن الامتحانات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.