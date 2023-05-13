الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية للعائدين من السودان

تواصل الجامعات الأهلية والخاصة استقبال الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، في ظل الأحداث التي تشهدها تلك البلاد، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزارء، بالموافقة على تحويل الطلاب لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وأوضح القرار تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية للطلاب الدراسين في الجامعات السودانية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية للطلاب الدراسين في السودان، وإجراءات التحويل، كالتالي:

الأوراق المطلوبة

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي «إن وجد» (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي «إن وجد» (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- ما يفيد اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

إجراءات التقدم للجامعات المصرية

- يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة بداية من اليوم، وحتى 1 أكتوبر 2023.

- يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أي جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

- الطالب يتقدم لكلية مناظرة والتحويل لا بد أن يكون إلى كلية مناظرة.

- القيد في العام الجامعي 2022-2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

- القبول يوميًا بأولوية التقدم.

- لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول.

- التسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

- لن يجري تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات التيرم الأول للعام الجامعي 2023-2024.

- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.