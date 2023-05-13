الأفلام المصرية تحقق ارتفاعا في إيراداتها.. تجاوزت الـ1.2 مليون جنيه

نجحت الأفلام المصرية في تحقيق ارتفاع طفيف في إيراداتها عن أمس الجمعة، مقارنة بالإيرادات التي حققتها عن الخميس، إذ حققت إجمالي إيرادات بلغ مليون و207 آلاف جنيه، مقابل مليون و103 آلاف جنيه عن اليوم السابق، وذلك عن إجمالي عرض 7 أفلام بدأ عرضها في موسم عيد الفطر خلال أبريل الماضي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الموزع محمود الدفراوي.

ويحافظ فيلم الرعب يوم 13 بطولة أحمد داود على تواجده في صدارة قائمة الإيرادات، إذ نجح في تحقيق 22 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، ليزيح فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، من المركز الأول إلى المركز الثاني ولكنه نجح في تحقيق إيرادات بلغت 32.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

تفاصيل فيلم «يوم 13»

يجمع فيلم «يوم 13» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير وأروى جودة بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: جومانا مراد، ومحمود عبدالغني، وأحمد زاهر، وجيهان خليل، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج ليقوم ببيع القصر المملوك لعائلته، ولكنه يكتشف سر خطير يغير حياته للأبد، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.