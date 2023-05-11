فيلم «يوم 13» لأحمد داوود يحقق 377 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق الفنان أحمد داوود نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد «يوم 13»، حيث مازال يحافظ على المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ومن جانبه عبر الفنان أحمد داود بسعادته الكبيرة بإقبال الجمهور الكبير على فيلمه الأخير.

إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داوود

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريح لـ«الوطن»، إنّ فيلم يوم 13 حقق أمس الأربعاء 377 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

أحداث فيلم يوم 13

تدور أحداث فيلم 13 يوم في إطار تشويقي اجتماعي ورعب، حيث يظهر خلال الفيلم حوالي 4 مشاهد رعب فقط، ويعود «عز» الذي يجسد دوره الفنان أحمد داوود، ويعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا جديدة ويجد البيت مسكون ويحاول التخلص من الأمر ولكن يدخل في صراعات عديدة.

جمع الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، وظهور خاص لـ شريف منير، بالإضافة إلى ظهور أحمد زاهر، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.