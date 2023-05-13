النائبة ميرال الهريدي: انطلاق الحوار الوطني بداية حقيقية للجمهورية الجديدة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني غدًا الأحد، بمناقشة بعض القضايا في المحور السياسي، يمثل بداية حقيقية وأرض ثابتة لفتح خريطة تحاور جديدة تسودها مناخ يتمتع بالحرية والشفافية في عرض كل القضايا، والاستماع لمختلف الآراء والترفع عن الرؤى الفردية، من أجل المصلحة العليا للوطن.

نتائج إيجابية على أرض الواقع

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن انطلاق الجلسات سيسفر بالعديد من النتائج الإيجابية والتوصيات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، وتكون بمثابة المرآة أمام الحكومة في كل خططها المقبلة، بما يتماشى في النهاية مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني يستهدف وضع وصناعة العديد من الحلول الفعّالة المدروسة على يد متخصصين وخبراء بطرق علمية وعملية مثبتة فاعليتها، من أجل استكمال خطط مواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية السيئة.

وطالبت عضو مجلس النواب، كل الأحزاب والخبراء والمتخصصين وجميع المشاركين في كل جلسة من الجلسات في أي محور من المحاور المطروحة على طاولة المناقشات، بوضع مصلحة الوطن ومواجهة التحديات الهدف الرئيسي من أي جلسة، والعمل على الاستماع لكافة الآراء دون أن يتمسك أى طرف بوجهه نظرة الشخصية .

الجمهورية الجديدة

وأضافت، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني تمهيد حقيقي لجمهورية مصر الحديثة، التي تحتاج تضافر كافة الجهود من أجل إخراج نتائج ترضي المواطن البسيط وتلبي احتياجاته الفعلية في الوقت الراهن، مما سيدعم مخرجات الحوار بصورة إيجابية ويزيد من فرص نجاحه.