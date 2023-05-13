فتح باب التعاقد لسكان مثلث ماسبيرو.. الإجراءات وموعد تسليم الوحدات

أكد حى بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة أنه تم فتح التعاقد لسكان مثلث ماسبيرو ممن لهم حق العودة للمنطقة وذلك بعد الإنتهاء من تطويرها،وذلك مع بنك التعمير والاسكان من خلال فرعين للبنك بنك التعمير والاسكان "فرع الشيخ زايد" للتعاقد علي وحدات أبراج ريدكون ( A ) بنك التعمير والاسكان،و فرع "جريدةالاهرام " للتعاقد علي وحدات برج المقاولون العرب(B).

حول اجراءات التعاقد فهى كالتالى،

- على سكان مثلث ماسبيرو التوجه الي فرع البنك كل حسب البرج المخصص به الوحدة الخاصة بالمواطن لانهاء اجراءات التعاقد ووفق ما تم إعلانه سابقا من اجراءات

- البنك سيقوم بعمل اللازم للتعاقد مع كافة المواطنين في الفرعين المعلن عنهم فور توجه المواطنين بالمستندات المطلوبة .

- سيتم فتح باب التعاقد دون تحصيل اي غرامات حتي تاريخ 31 أغسطس المقبل ويلتزم المواطن بدفع اول قسط عند التعاقد .

سداد الأقساط

- يتم دفع الأقساط وفق ما جاء بالتعادل ووفقا للجداول المالية للاقساط

- ستتولي هيئة المجتمعات العمرانية اعتبارا من 21 مايو الجارى اجراءات تسليم الوحدات تباعا وطبقا لجداول تسليم سوف يتم الإعلان عنها بالحي.

- يعتبر تاريخ 31 أغسطس هو آخر يوم لانهاء كافة اجراءات التعاقد وبعد هذا التاريخ وفي حالة عدم إنهاء التعاقد سيتم تطبيق الشروط التعاقدية .

- وجب علي المواطن إنهاء كافة الاجراءات التعاقدية مع شركات المرافق وإحضار ما يفيد ذلك وتسليمه للموقع وذلك قبل تسليم الوحدة للمواطن وهذا ضمن مقتضيات الاستلام .

جهاز تطوير ماسبيرو

- بعد إنهاء التعاقد والتسليم سيتولي جهاز تطوير ماسبيرو وعمل اللازم بتجميع كافة محاضر الاستلام واعتمادها لتسليمها لجهاز الشيخ زايد دون ضرورة لذهاب المواطن وتسليم المحاضر المعتمدة لجهاز الشيخ زايد علي ان يتم اتخاذ الاجراءات لتسليم المحاضر المعتمدة للمواطن من خلال جهاز ماسبيرو فور إنهاء اجراءات الاعتماد.

- يلتزم المواطن بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن متطلبات الهيئة بصيغة التوكيلات الخاصة علي ان يشمل التوكيل الخاص رقم الوحدة وكافة الاجراءات التي يتم التوكيل بها ويجب أن يتم سردها في التوكيل الخاص وستحفظ الهيئة باصل هذا التوكيل .

- اجراءات التبديل للمواطنين الراغبين في التبديل ستتم فقط بعد الانتهاء من اجراءات التعاقد والاستلام كاملة ووفق الاجراءات التي سيتم الإعلان عنها في وقته ووفق ما اقرته اللجنة التيسيرية.