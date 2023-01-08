مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو: جار بيع محال برجي الإسكان البديل

قال المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إنه جاري خلال الفترة الحالية عرض المحلات التجارية الموجودة بالدور الأرضي داخل برجي الإسكان البديل إلى البيع، لتوفير الأنشطة المختلفة للسكان العائدين، تزامنا مع اقتراب موعد تسكينهم وتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم.

تقسيم المحلات التجارية وعرضها للبيع

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك خطة من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير المنطقة، لتقسيم المحلات التجارية الموجودة داخل الأبراج وعرضها للبيع من خلال عمليات تسويق مختلفة.

وأوضح أنّ نسبة إنجاز الوحدات السكنية داخل برجي الإسكان البديل بلغت 100%، إذ تم الانتهاء من تشطيبها وعمليات تنسيق الموقع وأعمال الزراعة واللاند سكيب داخل المنطقة.

تسليم الوحدات المستحقة لسكان مثلث ماسبيرو خلال شهر

ولفت مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أنّ أبراج الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، عبارة عن برجين، بإجمالي 5 بنايات متصلة داخليًا، ويتكون الدور الواحد من 26 شقة وهناك شقق مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وشقق أخرى تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ و2 حمام، يتم تخصيصها وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

وأوضح «سليم» أنّه عقب إجراء القرعة العلنية خلال الأيام الماضية، التى حضرها جميع السكان العائدين إلى المنطقة حاملين عقود الملكية، أصبحت الخطوة القادمة هي تسليم الوحدات لمستحقيها خلال شهر واحد من الآن، على أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق.