«التعليم»: إدخال التكنولوجيا خطوة للتطوير ولن تغني عن دور المعلم

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر «التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة»، والذي تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة «التعليم أولًا»، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة شركة «التعليم المتوازن»، والدكتور أسامة عبيدات الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والعديد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم والتكتولوجيا.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة اليوم في المؤتمر السنوي «التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة» للعام الثاني، والذي يناقش قضية في غاية الأهمية، لا سيما بعد تلك اللحظة الفارقة التي مر بها مجتمع التعليم على مستوى العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن تطوير التعليم في مصر يمر بمراحل متعددة، في إطار عملية التطوير المستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم، فضلا عن إدخال المفاهيم التي تعزز قدرات الطالب على إنتاج المعلومات، بجانب تعزيز المهارات الحياتية والقيم الداعمة والإبداع.

وأكد الوزير أن عملية إدخال التكنولوجيا خطوة من خطوات التطوير، والتي لن تغني في نفس الوقت عن دور المعلم، ولكن يتم دمجها في البرامج التعليمية، من أجل الوصول إلى التعلم المنتج للمعرفة، وذلك في ضوء مراحل التطوير في النظام الجديد، والتى تواكب الاتجاهات الحديثة، مضيفًا أن الجيل الجديد الحالي هو جيل رقمي، ويجب أن يتم استثمار هذه الميزة في الجيل الحالي بالتوازي مع ضرورة الاهتمام بأنسنة التعليم.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين، مؤكدا أن المعلم هو القوة، وأحد المحاور الأساسية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إكسابهم المهارات الجديدة باستمرار.

الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم وإدخال المفاهيم التي تعزز قدرات الطالب على إنتاج المعلومات

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، نتيجة لإدخال التكنولوجيا في التعليم، مشيرا إلى أنه من المحنة تخرج المنحة، حيث سرعت تداعيات كورونا خطوات دمج التكنولوجيا في التعليم، لافتًا إلى أن هناك 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية المتكاملة، فضلا عن امتلاك جميع طلاب مدارس التعليم الثانوي أجهزة التابلت.

وأضاف الوزير أن الجميع شاهد تأثير جائحة كورونا COVID-19، والذي طال أوجه الحياة في مختلف دول العالم بما فيها التعليم، حيث أغلقت أكثر من 75 دولة أبواب مدارسها أمام 400 مليون متعلم تقريبًا، ومن هنا لجأت بعض المؤسسات التعليمية للتعليم البديل عبر الإنترنت، أو كما يسمى «التعليم عن بعد»، وكان التحدي الأكبر هو الانتقال السريع نحو التعليم عبر الإنترنت؛ لذا يجب أن تتغير طريقة التعليم، ومفردات التعلم ونواتجها يجب أن تختلف.

مصر من الدول القليلة التي استكملت العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب علينا جميعًا إعطاؤها الأولوية، والاهتمام والرعاية الكاملة لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه، والاهتمام بالتعليم وتطويره يدعم استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف لتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل حول العالم، موضحًا أنه في هذا الإطار، تسعى الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتفوقين، وإكسابهم المهارات التي تحقق التنمية الذاتية لهم، مع رعايتهم تعليميا وثقافيا، واجتماعيا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وأكد الوزير أن يقينه الكامل بقدرات المعلم المصري سيظل يقينًا ثابتًا، لأنه جوهر وأساس أي تطور للعملية التعليمية، وستظل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة كل الحرص على تطوير مهارات المعلم المصري لأنه مفتاح نجاح أي عملية تعليمية.

واختتم الوزير كلمته بطرح عدد من التساؤلات التي يجب وضعها في الاعتبار خلال ورش العمل المتعلقة بالمؤتمر والتي تتضمن الآتي: ما هي نواتج التعلم اللازمة للتعليم في المستقبل في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ وما يترتب عليه من شكل المناهج وطبيعتها والموضوعات التي تتناولها وكيفية تقديمها؟ وما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها المعلمون لتحقيق ذلك؟ (في ضوء الطفرة التي تحدث الآن في شكل الإدارة المدرسية وفي نظام متابعة المدارس)، وما هو شكل المبنى المدرسي في ظل التحول الرقمي؟ (هل هو مبنى ثابت أم متغير أم متعدد الأدوار؟) وما هي المتطلبات اللازمة في ظل الرقمنة؟، وما هو شكل اليوم الدراسي؟ وفي النهاية ما هو شكل تقييم الطلاب؟ (بناء على الجدارات والمهارات الشخصية).

كا وجه الوزير الشكر لكافة القائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن الوطن يستحق منا بذل المزيد من الجهد، ومتمنيًا أن تؤتي جميع المناقشات ثمارها في الوصول لتوصيات تدعم تطوير العملية التعليمية في مصر.

وقد شهد الدكتور رضا حجازي، خلال المؤتمر، توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين كل من شركة «التعليم المتوازن» وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وكذا بين شركة «التعليم المتوازن» ومؤسسة السويدى، وأيضًا بين مؤسسة «التعليم أولًا» وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، فضلًا عن توقيع بروتوكول بين مؤسسة «التعليم أولًا» ومؤسسة «فاهم».

وجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف لخلق مساحة يلتقي فيها المشاركون من كافة أنحاء العالم للمشاركة في حوار حول التوازن بين استخدام التكنولوجيا والحاجة إلى التفاعل الاجتماعي الشخصي في تربية الأطفال وتعليمهم، وذلك من خلال جلسات المؤتمر وورش العمل به.