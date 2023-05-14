جومانا مراد: لم أقلق من ظهوري في عملة نادرة بدون مكياج.. الشكل لا يعنيني

ظهرت الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني لعام 2023 من خلال شخصية دميانة في مسلسل عملة نادرة، وهي الشخصية التي أدتها دون مكياج، حتى تكون ملامحها مناسبة لها.

وتحدثت الفنانة جومانا مراد عن هذا الأمر لـ«الوطن»، قائلة: «لم أتخوف إطلاقا فهذا شيء سخيف بالنسبة لي أن أركز مع ظهوري بمكياج أو لا، لأن الشكل لا يعنيني على الإطلاق».

جومانا مراد تكشف تفاصيل ظهورها بدون مكياج في عملة نادرة

وتابعت الفنانة جومانا مراد: «دائما مع أي شخصية أقدمها أجلس مع المخرج ونتحدث كيف سيكون شكلها وظهورها في أفضل حالاتها، وأتعامل مع هذا الأمر دون النظر لوجود مكياج للشخصية أم لا».

يذكر أن مسلسل عملة نادرة شارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب جومانا مراد منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا ومحمد فهيم وأحمد فهيم ومريم الخشت وفريدة سيف النصر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل .