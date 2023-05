بعد أزمته الأخيرة.. مهرجان «كان» فرصة جديدة أمام جوني ديب

يستعد النجم الأمريكي جوني ديب للعودة إلى المحافل السينمائية مرة أخرى، ويتواجد في حفل افتتاح الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي والتي تنطلق في الفترة من 16 إلى 27 مايو الجاري، حيث يعرض المهرجان فيلمه الأحدث «Jeanne du Barry» للمخرجة الفرنسية مايوين.

جوني ديب يشارك في مؤتمر صحفي عن فيلم «Jeanne du Barry»

وفي اليوم التالي يوجد جوني ديب في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات المهرجان عن مشاركته في فيلم «Jeanne du Barry»، والذي يجسد خلاله دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، وفقا لمصادر مطلعة على جدول أعماله حسب ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ويعتبر الكثير من العاملين في المجال السينمائي أن تواجد جوني ديب في المهرجان هي فرصة للعودة مرة أخرى، بعد الأزمة التي واجهها مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وقال موزع سينمائي: «لم أشاهد الفيلم، لكن يبدو أنه طريقة جيدة بالنسبة لـ ديب، للعودة إلى كل شيء»، بينما أضاف آخر: «الناس ينتظرون ليروا كيف سيقدم جوني ديب نفسه في مدينة كان».

تفاصيل مشاركة جوني ديب الأخيرة في مهرجان كان

كانت آخر مرة شارك فيها ديب في مهرجان كان السينمائي في عام 2011 لحضور العرض العالمي الأول لفيلم «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides»، كان آنذاك أحد أكبر نجوم السينما في العالم، وهو الترتيب الذي تخلى عنه في السنوات اللاحقة بعد تقارير عن سلوك سيء في موقع التصوير، وطلاق فوضوي من الممثلة آمبر هيرد الذي تضمن مزاعم بالاعتداء المنزلي، حتى انتصر «ديب» في دعوى تشهير رفعها ضد «هيرد» وحصل على تعويض أكثر من 10 ملايين دولار.