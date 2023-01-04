جوني ديب في ثوب لويس الخامس عشر.. أول صور من فيلم «La Favorite»

ظهر النجم الأمريكي جوني ديب، في الصور الأولى من الفيلم الفرنسي «La Favorite» للمخرجة مايوين، الذي يجسد خلاله شخصية الملك لويس الخامس عشر، حيث تجرى حاليا محادثات لعرض الفيلم في الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي، مايو المقبل، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

واستمر تصوير فيلم «La Favorite»، ما يقرب من 11 أسبوعا، في الاستوديوهات والمواقع الشهيرة في فرنسا، منها قصر فرساي، وتدور أحداث الفيلم حول جين دو باري، آخر عشيقات الملك لويس الخامس عشر، التي ولدت في فقر، لكنها تمكنت من تسلق السلم الاجتماعي باستخدام ذكائها، لتصبح رفيقة لويس الخامس عشر المفضلة، وتجسد مايوين دورها في الفيلم، بجانب عملها على السيناريو والإخراج.

فريق عمل فيلم «La Favorite»

الفيلم من بطولة مجموعة من نجوم السينما الفرنسية منهم: بنجامين لافيرني، بيير ريتشارد، ملفيل بوبود، نويمي لفوفسكي، باسكال جريجوري، وإنديا هير، كأعضاء إضافيين في فريق التمثيل.

جوني ديب يعود للسينما بـ«La Favorite» بعد توقف 3 سنوات

يعد «La Favorite» أول فيلم لجوني ديب منذ 3 سنوات، إذ كان آخر دور قدمه هو المصور دبليو يوجين سميث في فيلم «Minamata»، الذي عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير 2020، ليتوقف بعد ذلك، بسبب أزمته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التي رفع ضدها دعوى تشهير انتهت لصالحه في يونيو الماضي، ليستأنف بعدها عمله بعد توقف.

وقال محاميا «ديب»، بنجامين تشيو وكاميل فاسكيز، في بيان وقت صدور الحكم: «يسعدنا إغلاق الباب رسميًا أمام هذا الفصل المؤلم للسيد ديب، الذي أوضح خلال هذه العملية، أن أولويته كانت تتمثل في كشف الحقيقة».

يخطو الممثل الأمريكي، أيضا خطوة جديدة خلف الكاميرا لأول مرة منذ أكثر من عقدين، حيث يتولى إخراج فيلم بعنوان «Modi»، استنادًا إلى مسرحية «Modigliani» للكاتب دينيس ماكنتاير، ومن إنتاج آل باتشينو، ويروي من خلاله قصة الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني.