قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة لآيات من سورة الشرح للشيخ ياسر الشرقاوي

عرضت قناة الناس، تلاوة هادئة وخاشعة تُريح الأعصاب لآيات كريمة من سورة الشرح بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي.

آيات كريمة من سورة الشرح

وقرأ «الشرقاوي» آيات سورة الشرح الكريمة: «أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ (1) وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (2) ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ (3) وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا (5) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا (6) فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب (8)».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.