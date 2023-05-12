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مدير المساجد بالأوقاف عبر قناة الناس: الأدب يصنع نفسية مستقرة وعقلا سديدا

كتب:

محمد عزالدين
11:40 م | الجمعة 12 مايو 2023
الدكتور أسامة فخرى الجندى

الدكتور أسامة فخرى الجندى

قال الدكتور أسامة فخرى الجندي، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى بدأ التكليف على المسلمين بنداء «يا أيها الذين آمنوا»، حيث إنه بمجرد أن نسمع هذه الآية وجب علينا الانتباه والإنصات جيدا.

بعد النداء في القرآن الكريم

وأضاف الدكتور أسامة فخري الجندي، اليوم الجمعة، خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن هذا النداء فى القرآن يأتي بعده إما أمر أو نهي، أي أنه تكليف يجب علينا فعله، والتكليف هنا هو الاستئذان.

وأشار إلى أن الأدب يصنع نفسية مستقرة ويصنع عقلا سديدا، ويجعل الإنسان صاحب تألق وفخامة وجمال، ويبرز مجموعة عظيمة من القيم العظيمة كقيمة العفة والحياء والستر.

ولفت إلى أن الإنسان له حركة في هذه الحياة تسمى بالحركة الحياتية والتي تأتي من الجوارح، وصورة هذه الحركة قد تأتي في صورة قول أو فعل أو سلوك أو تعبير، وهذه الحركة ربما في خير أو شر.

وأوضح أن الله عز وجل وضع في القرآن الكريم مجموعة من الضوابط التي تضبط الحركة الحياتية لكل إنسان، بهذا ينضبط هذا السلوك الإنساني ويكون ما يصدر على الإنسان موافقا لمنهج الله.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة. 

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