قناة الناس تنشر فيديو لطفل متمكّن وبارع في الإنشاد الديني

نشرت قناة الناس، فيديو لأحد الأطفال الصغيرة يقدم فقرة إنشاد ديني بشكل متقن ورائع، بعنوان «مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلًا وكرما.. الله الله على الإبداع».

تمكن وبراعة في الإنشاد الديني

وقال الطفل: «مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلًا وكرمًا» عدة مرات بشكل وأداء مختلف في كل مرة، مستعرضًا طول نفسه وانتظامه فضلًا عن قدرته على تلحين الجمل وأدائها بشكل موسيقي تطيب له الأذن ويؤكّد براعة وتمكّن الطفل من الإنشاد الديني والمدح النبوي.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.