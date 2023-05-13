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قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة لسورة الضحى بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي

كتب:

يارا أشرف
02:51 م | السبت 13 مايو 2023
الشيخ ياسر الشرقاوي

الشيخ ياسر الشرقاوي

عرضت قناة الناس تلاوة هادئة وخاشعة لآيات كريمة من سورة الضحى بصوت الشيخ ياسر الشرقاوي.

آيات من سورة الضحى

وقرأ «الشرقاوي» بعض الآيات الكريمة منها: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم يارا أشرف