أسامة الأزهري عبر قناة الناس: اختص الله الجنة ومكة ومصر بميزة الأمن

كشف الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن 3 أماكن ميزها الله -عز وجل-.

3 أماكن ميزها الله عز وجل

وقال «الأزهري» عبر قناة الناس: «3 أماكن لا رابع لها، فالمكان الأول هو جنة الخلد، حيث جعل الله الجنة دار أمان بنزع الغل من القلوب»، مستشهدا بقوله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ».

وأشار إلى أن البقعة الثانية هي مكة المكرمة، مستشهدا في قوله تعالى: «وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚأَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

ولفت أن البقعة الثالثة من بقاع الأمان هي مصر بعد جنات النعيم ومكة المكرمة، في قوله تعالى: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.