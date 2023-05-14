رأس مهشمة ومطرقة.. سر العثور على جثة سيدة في الإسكندرية

قبل فترة طويلة من اكتشاف الجريمة، كانت أسرة إحدى السيدات قد أبلغوا بتغيبها عن المنزل وذلك على غير عادتها، وهو ما جعل القلق يتسرب إلى قلوبهم فأخذوا يبحثون عنها في كل مكان حتى فشلوا في إيجادها.

بلاغ بالعثور على جثة

وخلال اليومين الماضيين اكتشف الأهالي جثة مهشمة الرأس في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، فأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور وأخطروا بمواصفات الجثة، حتي وجدوا أسرة قد أبلغت منذ فترة عن تغييب سيدة بذات المواصفات.

التعرف على المجني عليها

بخطوات هادئة تكاد تكون متعثرة تسير أسرة المجني عليها داخل المشرحة حتي تعرفوا على جثة المجني عليها التي تغيبت عنهم منذ فترة ولم يتهموا أحدًا في قتلها، ولكن الأجهزة الأمنية بدأت في عملها، حتى توصلت إلى هوية المتهم الذي ارتكب الجريمة.

فحص كاميرات المراقبة

لم يستغرق الكشف عن هوية المتهم وقتا طويلا، وذلك بعد أن فحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة في مكان العثور على الجثة، فظهر الجاني وتم التعرف عليه وبتتبع خط سيره تبين أنه سافر إلى محافظة الدقهلية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم القبض على المتهم الذي اعترف بأنه قتل المجني عليها بغرض السرقة، وتمكن من سرقة «لاب توب، بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها، 2 هاتف محمول» وأعطاها لوالدته التي تصرفت فيها بالبيع وألقت الهواتف المحمولة في أحد المصارف المائية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبس المتهم ووالدته 4 أيام على ذمة التحقيقات.