حبس متهم بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل عاطل أثناء مشاجرة نشبت بينهما، إثر قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم، وقررت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب وعرضه على الطب الشرعي وطلبت تحريات المباحث.

مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بشبرا

وكانت مدينة شبرا الخيمة قد شهدت مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب معاكسة الفتيات، حيث قام الأول «عامل» بإطلاق الرصاص على الثاني «عاطل» لقيامه بمعاكسة شقيقة الأول في الشارع، وجرى نقل المصاب إلى المسشتفى، والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل إصابة عاطل في مشاجرة

تلقى مأمور قسم ثان شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إشارة من مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مصاب برش خرطوش بالوجه، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.

وبسؤال المصاب اتهم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابته إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة شقيقة المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهم

أوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الشروع في القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص، وعقوبتها السجن، وتغلظ العقوبة في حالة وجود نية سبق الإصرار والترصد وإصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.