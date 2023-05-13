المؤبد لشاب وابن خالته بتهمة قتل شخص في مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شاب وابن خالته بالسجن المؤبد لكل منهما، لمدة 25 عاما، بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة مع المجني عليه بعد رفضهما طلبه بالزواج من شقيقة الأول، لكونه متزوج بمركز الحسينية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار، وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير.

مصرع شاب في مشاجرة بمركز الحسينية

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من أهالي قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية بمقتل شخص في مشاجرة مع آخرين، وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين القتيل واثنين آخرين بسبب خلافات بينهما، وقام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب بأداة خشبية ما أدى بإصابته بجرح ونزيف.

وقام بعض الأهالي بنقل المجني عليه إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه، لكنه توفى في اليوم التالي متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال المشاجرة مع المتهمين، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي، ثم نقله إلى مستشفى الاحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتشريح الجثة.

خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين

وتبين وجود خلافات بين المتوفي والمتهمين بسبب طلبه الزواج من إحدى فتيات العائلة الذي قوبل بالرفض، نظرا لكونه متزوج، وتجددت الخلافات التي بدأت بمشادات كلامية، تطورت لمشاجرة.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات.