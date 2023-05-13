يوم استثنائي لمنصات السوشيال ميديا.. عطل فيسبوك ورئيس جديد لتويتر

يوم استثنائي شهدته قطاع التكنولوجيا، خاصةً مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل في عطل فني أصاب موقع «فيسبوك»، مما أثار استياء عدد كبير من المستخدمين حول العالم، بينما أعلن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «تويتر»، إيلون ماسك، عن تعيين ليندا ياكارينو، كرئيس تنفيذي جديد لمنصة التغريدات القصيرة.

إيلون ماسك يعين رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«تويتر»

وبحسب شبكة «بي بي سي»، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن ليندا ياكارينو، المسؤولة التنفيذية الجديدة والرئيسة السابقة لإدارة الإعلانات في شركة «إن بي سي يونيفرسال»، ستشرف على العمليات التجارية في موقع تويتر، الذي يجد صعوبة في جني الأموال، بينما سيبقى ماسك رئيساً تنفيذياً للشركة ومسؤولاً عن قسم التكنولوجيا فيها.

وأضاف «ماسك»، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «نتطلع إلى العمل مع ياكارينو لتحويل هذه المنصة إلى تطبيق إكس أو منصة لكل شيء»، مشيراً إلى أن المسؤولة الجديدة ستباشر عملها في غضون ستة أسابيع.

عطل فني يصيب موقع «فيسبوك»

من جهة أخرى، أعلنت شركة «ميتا» المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الموقع تعرض لعطل فني، وذلك رداً على شكاوى عدد من مستخدميه بأنه يتم إرسال طلبات صداقة تلقائياً لأشخاص آخرين.

وأعرب عدد كبير مستخدمي «فيسبوك» عن استيائهم بسبب هذا العطل، وقالوا، عبر مواقع للتواصل، إن موقع فيسبوك يرسل طلبات صداقة للأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء.

وشهد موقع «فيسبوك» عطلاً في جميع أنحاء العالم، منذ الساعة 7 مساء أمس الأول الخميس، حيث اشتكى العديد من الأشخاص من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى فيسبوك، وخاصة الهاتف المحمول، بحسب موقع «down detector» المتخصص بمتابعة المواقع الإلكترونية والتطبيقات وأعطالها.

وذكر الموقع أن عدداً من المستخدمين أبلغوا عن وجود مشكلات في تسجيل الدخول إلى «فيسبوك»، لافتاً إلى أن 50% منهم اشتكوا من مشكلات على تطبيق المحمول الخاص بالموقع، كما واجه 35% مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيسبوك بشكل عام.

يشار إلى أنه قبل أيام، حدث عطل فني في تطبيق الجوال الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول العالم، في حين يعتقد بعض المستخدمين أن هذا العطل نتج عن تحديثات التطبيق الأخيرة، التي قد تسببت في بعض المشاكل التقنية.