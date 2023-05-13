الحاجة زبيدة تدخل عالم «فيسبوك» لتوثيق مشوارها بالإعدادية: فاضلي حلم نفسي أحققه

لا زالت قصة نجاح الحاجة زبيدة عبدالعال في الحصول على شهادة محو الأمية وهي في سن الـ 87 تضفي بظلالها، على الرغم من مرور 5 أشهر على قصتها، ولكن حياتها تغيرت بشكل كبير، بعد أن كانت تتحدث عن إمكانية التحاقها بالشهادة الإعدادية بعد حصولها على شهادة تعليم الكبار، ولكن الواقع أصبح حقيقة بعد أن قررت استكمال العملية التعلمية في السنوات المقبلة.

طموح الحاجة زبيدة في استكمال دراستها بعد محو الأمية

لم تقف الأمور عند هذا الحد وإنما قررت إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد قدرتها على القراءة والكتابة، لتكون وسيلة للتواصل مع محبيها وأقاربها وأهل قريتها، بعد الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها بعد تداول قصتها على نطاق واسع في كافة المواقع والصحف المصرية وبعض المواقع الأجنبية، ونشر إشادة بعض الفنانين المصريين والأجانب والذي من بينهم الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

ونشرت «زبيدة» على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ أمس عددا من المنشورات تتحدث عن قصة نجاحها وحصولها على شهادة محو الأمية، وعدة فيديوهات لظهورها في تقارير تليفزيونية سابقة، وتفاعل معها أصدقاؤها متمنين لها الصحة والعافية، مشيدين بإصرارها على النجاح في هذه السن.

وأكدت الحاجة زبيدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها قررت استكمال دراستها ودخول المرحلة الإعدادية بداية من العام وتستعد لذلك بدعم من مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية التي تقدم كل الدعم في استكمال الدراسة، مؤكدة أنها تطمح في الحصول على الشهادة الإعدادية أيضا لأن العلم لا ينتهي عند هذا الحد وإنما مستمر طوال العمر حتي الوفاة.

الحاجة زبيدة وإنشاء صفحة علي فيسبوك

وأضافت الحاجة زبيدة، أن صفحتها على «فيسبوك»، أنشاتها لتكون وسيلة للتواصل مع الآخرين والاهتمام بالأحداث اليومية ومتابعتها بشكل مستمر، مؤكدة أن هذا التطور طبيعي في ظل التكنولوجيا الحديثة ومتابعة ما يدور حول العالم. ولم تقف أماني وطموحات الحاجة زبيدة عند هذا الحد وإنما تتمني أن تزور بيت الله الحرام وتؤدي العمرة، وهو الحلم الذي يراودها منذ أن كانت صغيرة، قائلة: «نفسي في أمنية أخيرة إني أعمل عُمرة وأزور النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرأ القران في الكعبة بعد ما اتعلمت القراءة والكتابة».