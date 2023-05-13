التحفظ على «أحصنة» وإيداعها جمعية الرفق بالحيوان في حملة ببورسعيد

تمكنت لجان حي المناخ ببورسعيد خلال حملة مكبرة لها اليوم السبت، لمتابعة الماشية والدواب بمناطق وشوارع الحي بالتحفظ على عدد من الأحصنة المربوطة بالصناديق المخصصة للقمامة بمنطقتي الحرية الصغيرة والسادسة وتسليم بعضها لأصحابهم، وإيداع بعضها في جمعية الرفق بالحيوان لحين التعرف على أصحابها.

وأعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أن حملة مكبرة تشكلت من إدارات الإشغالات برئاسة محمود مهران، والورش برئاسة محمود جاد، والمنشآت الصحية برئاسة السيد غريب ، وشئون البيئة برئاسة المهندسة فوزية النعناعي قد تمكنت من ضبط الأحصنة وإيداعها في مؤسسة الرفق بالحيوان.

ضبط المخالفين

وأشار رئيس حي المناخ إلي الضرب بيد من حديد ضد المخالفين المتسببين في هذه الظاهرة من أصحاب الماشية والدواب، موجها تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ومصادرة الماشية والدواب.

خطورة الأحصنة في الشوارع

كان صفحات التواصل الاجتماعي قد التقطت صورا متنوعة في حي المناخ والزهور لعدد من الأحصنة والماشية ويتركها أصحابها لتأكل من القمامة ويستغلها في نقل الأمتعة وعربات الكارو وتأجيرها للركوب على شاطئ بورسعيد مما يعرضها لمخاطر وأيضا يعرض المارة لمخاطر الارتطام بها.